Бои в Курской области - Украина разворачивает маневровную войну

Бойцы ВСУ близ Курской области. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Военная операция Украины в Курской области может свидетельствовать о том, что ВСУ начали в регионе маневренную войну. Такие военные маневры могут служить более эффективным средством для компенсации российского превосходства в личном составе и боевой технике.

Об этом свидетельствует отчет аналитиков американского института изучения войны (ISW) в воскресенье, 18 августа.

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По данным аналитиков, размер территории, захваченной украинскими силами, не является индикатором успеха этой операции. Однако он может привести к более эффективному и более быстрому продвижению, чем позиционная война.

"В начале украинской операции в Курской области военные атаковали в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные российские оборонные позиции вдоль границы, но Украина продолжала использовать маневры для быстрого продвижения в Курской области после развертывания российских подкреплений в этом районе", — говорится в отчете.

Украинская операция в Курской области, добавляют аналитики, может являться примером сочетания военных маневров с оперативной неожиданностью, что может привести к достижению целей за меньшие периоды времени с меньшим количеством опытных подразделений и боевой техники.

"Длительная позиционная война, в свою очередь, лишь усугубляет недостатки Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров", — отмечают в ISW.

По мнению американских экспертов, проблема оперативного маневра в войне является центральной проблемой для Украины и России, а способность Украины к быстрому продвижению в Курской области свидетельствует о том, что ВСУ усвоили опыт позиционной войны прошлых месяцев, которая может позволить украинским военным проводить более эффективные боевые операции.