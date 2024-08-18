Наслідки обстрілу Покровська військами РФ. Фото: Новини Донбасу

Російські загарбники наближаються до Покровська, який наразі є їхньою основною ціллю. У місті залишилося 59 тисяч мешканців.

Про це повідомляє видання "Ми-Україна" у неділю, 18 серпня.

Читайте також:

Росіяни підступають до Покровська

Відстань до позицій окупантів скоротилася до 11 кілометрів. У місті залишаються понад 59 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії тут проживало близько 86 тисяч осіб.

"Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", — повідомив начальник МВФ Сергій Добряк.

За його словами, окупанти намагатимуться захопити Покровськ, щоб покращити свої логістичні можливості.