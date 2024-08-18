Последствия обстрела Покровских войск РФ. Фото: Новости Донбасса

Российские захватчики приближаются к Покровску, который в настоящее время является их основной целью. В городе осталось 59 тысяч человек.

Об этом сообщает издание "Мы-Украина" в воскресенье, 18 августа.

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Расстояние до позиций оккупантов сократилось до 11 километров. В городе остаются более 59 тысяч человек. До полномасштабного вторжения России здесь проживало около 86 тысяч человек.

"Город готовится, как и все остальные Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны города", — сообщил начальник МВФ Сергей Добряк.

По его словам, оккупанты будут пытаться захватить Покровск, чтобы улучшить свои логистические возможности.