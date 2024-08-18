Украинские десантники захватили в Курской области новейший российский танк "Прорыв"

Украинские десантники показали захваченный на Курщине новейший российский танк "Прорыв"
18 августа 2024 13:59
"Затрофеенный" российский танк "Прорыв". Фото: скриншот
В Курской области украинские десантники захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Российские военные оставили бронетехнику без боя.
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в воскресенье, 18 августа.
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Десантники сообщили, что россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя ее до технической неисправности.
"Однако украинские защитники оперативно отремонтировали танк, и теперь он будет работать на стороне Украины", — говорится в сообщении.
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