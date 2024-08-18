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Украинские десантники показали захваченный на Курщине новейший российский танк "Прорыв"

18 августа 2024 13:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Украинские десантники захватили в Курской области новейший российский танк "Прорыв"
"Затрофеенный" российский танк "Прорыв". Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

В Курской области украинские десантники захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Российские военные оставили бронетехнику без боя.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска Украины в воскресенье, 18 августа.

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Десантники сообщили, что россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя ее до технической неисправности.

"Однако украинские защитники оперативно отремонтировали танк, и теперь он будет работать на стороне Украины", — говорится в сообщении.

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15:13 Жителей Одессы предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

15:09 Лукашенко сделал очередное одиозное заявление по ядерному удару по Украине

14:45 Известный волонтер Тарас Чмут опубликовал загадочное сообщение с картой Приднестровья

14:35 Из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области пострадал спасатель — детали от Минэнерго

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

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