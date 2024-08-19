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Британцы не скрывают, что их танки атакуют Курскую область — "ядерной дубинки" Путина не боятся

19 августа 2024 01:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Открытое признание использования британского оружия на территории РФ должно помочь убедить партнеров больше помогать ВСУ
Британские танки Challenger 2. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Правительство Великобритании не намерено скрывать, что с помощью английского оружия Силы обороны Украины проводят свою операцию на территории РФ в Курской области. Такое признание должно помочь ВСУ.

Об этом 18 августа, в воскресенье пишет The Sunday Times.

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По мнению экспертов издания, британские политики считают, что это убедит союзников помогать Украине больше.

Среди основных видов британского оружия, использующегося ВСУ – танки Challenger 2 и дроны Malloy. Британское правительство хочет разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по военным целям в глубине России, но этому мешает позиция партнеров, участвующих в их производстве — Франции и США.

Британские министры считают, что их союзники все еще слишком боятся "эскалации" и напрасно. Сами они в то, что Россия применит ядерное оружие, даже тактическое, не верят, а на звучащую в Москве риторику не обращают внимания.

"Российские политики постоянно выбрасывают огонь и серу, — цитирует Sunday Times анонимный британский военный источник. — Могу вам обещать, что с начала войны у них ни одна мышца не дернулась в направлении применения ядерного оружия. Мы все время за этим смотрим, так как тактическое применение ядерного оружия включает много стадий".

Источники газеты говорят, что Китай увязал свою поддержку России с неприменением ядерного оружия, а также, что западные страны предупредили Москву, что если она применит ядерное оружие, они вступят в войну и уничтожат все российские войска на театре военных действий — об этом в 2022 году говорил экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус, причем по данным газеты, по благословению администрации Байдена.

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