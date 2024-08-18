Лукашенко сделал очередное одиозное заявление по ядерному удару по Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в Украине были бы "очень рады", если бы Россия применила ядерное оружие. В результате таких действий Россия и Беларусь остались бы без союзников.

Об этом Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия", сообщает Белта.

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"Опасность заключается в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие . Это было бы счастье", — заявил Лукашенко.

Диктатор считает, что применение ядерного оружия лишило бы Россию и Белоруссию союзников.

"Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы. Вообще никаких бы даже сострадательных стран не осталось. Потому что они погружены в происходящее", — отметил Лукашенко.

Он также признал, что Россия и Белоруссия уже испытывают негативное восприятие в мире. Диктатор уверен, что эти две страны хотят подтолкнуть к применению ядерного оружия, чтобы усилить этот образ.