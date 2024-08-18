Лукашенко зробив чергову одіозну заяву щодо ядерного удару по Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що в Україні були б "дуже раді", якби Росія застосувала ядерну зброю. Внаслідок таких дій Росія і Білорусь залишилися б без союзників.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия", повідомляє Белта.

Читайте також:

Ядерний удар по Україні

"Небезпека полягає в тому, що ось ця подібна ескалація з боку України — спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала або ми там тактичну ядерну зброю. Це було б щастя", — заявив Лукашенко.

Диктатор вважає, що застосування ядерної зброї позбавило б Росію та Білорусь союзників.

"Ось тоді, напевно, у нас навряд чи союзники б залишилися. Взагалі ніяких би навіть співчутливих країн не залишилося. Тому що вони занурені в те, що відбувається", — зазначив Лукашенко.

Він також визнав, що Росія і Білорусь уже мають негативне сприйняття у світі. Диктатор переконаний, що ці дві країни хочуть підштовхнути до застосування ядерної зброї, щоб підсилити цей образ.