Британські танки Challenger 2. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Уряд Великобританії не збирається приховувати, що за допомогою англійської зброї Сили оборони України проводять свою операцію на території РФ у Курській області. Таке зізнання має допомогти ЗСУ.

Про це 18 серпня, у неділю пише The Sunday Times.

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На думку експертів видання, британські політики вважають, що це переконає союзників допомагати Україні більше.

Серед основних видів британської зброї, що використовує ЗСУ — танки Challenger 2 та дрони Malloy. Британський уряд хоче дозволити Україні застосовувати ракети Storm Shadow з військових цілей у глибині Росії, але цьому заважає позиція партнерів, які беруть участь у їхньому виробництві — Франції та США.

Британські міністри вважають, що їхні союзники все ще надто бояться "ескалації", і марно. Самі вони в те, що Росія застосує ядерну зброю, навіть тактичну, не вірять, а на риторику, яка звучить у Москві, не звертають уваги.

"Російські політики постійно викидають вогонь та сірку, — цитує Sunday Times анонімне британське військове джерело. — Можу вам обіцяти, що з початку війни у ​​них жоден м'яз не смикнувся у напрямку застосування ядерної зброї. Ми весь час за цим дивимося, тому що тактичне застосування ядерної зброї включає багато стадій. У цьому задіяно багато людей, відбувається багато пересувань ракет".

Джерела газети кажуть, що Китай ув'язав свою підтримку Росії з незастосуванням ядерної зброї, а також що західні країни попередили Москву, що якщо вона застосує ядерну зброю, вони вступлять у війну і знищать усі російські війська на театрі військових дій — про це 2022 року говорив екс-директор ЦРУ генерал Девід Петреус, причому за даними газети, з благословення адміністрації Байдена.