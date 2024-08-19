Курська область — ССО знаходять та нищать росіян

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео

Російські війська у Курській області намагаються ховатися у промзонах та цивільних будинках. Однак бійці Сил спеціальних операцій ефективно працюють та знищують ворога.

Про це повідомила пресслужба ССО у понеділок, 19 серпня.

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Військові розповіли, що росіяни намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.

На відео видно роботу Сил спеціальних операцій з виявлення і знищення ворожих сил.

"Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника", — йдеться у повідомленні.