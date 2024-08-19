Курська область — ССО знаходять та нищать росіян

Ховаються у цивільних будинках — в ССО показали, як знищують росіян у Курській області
19 серпня 2024 08:25
Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео
Російські війська у Курській області намагаються ховатися у промзонах та цивільних будинках. Однак бійці Сил спеціальних операцій ефективно працюють та знищують ворога.
Про це повідомила пресслужба ССО у понеділок, 19 серпня.
Читайте також:
Знищення росіян на Курщині
Військові розповіли, що росіяни намагаються укриватися в промзонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.
На відео видно роботу Сил спеціальних операцій з виявлення і знищення ворожих сил.
"Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених — щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника", — йдеться у повідомленні.
Читайте Новини.LIVE!