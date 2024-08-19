Курская область — ССО находят и уничтожают россиян

Ликвидация оккупантов. Фото: скриншот с видео

Российские войска в Курской области пытаются прятаться в промзонах и гражданских домах. Однако бойцы сил специальных операций эффективно работают и уничтожают врага.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в понедельник, 19 августа.

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Военные рассказали, что россияне пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и гражданских домах.

На видео видна работа Сил специальных операций по выявлению и уничтожению вражеских сил.

"Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных — ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника", — говорится в сообщении.