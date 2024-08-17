ССО показать кадры подготовки к Курской операции

ССО показали кадры подготовительной работы боевых групп к началу Курской операции
17 августа 2024 00:06
Украинские военные. Фото: скриншот
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовали видеозапись, демонстрирующую деятельность украинских военных на территории Курской области России . Там отметили, что события на видео происходят "за некоторое время до начала основных событий".
Об этом сообщила пресс-служба ССО в пятницу, 16 августа.
Читайте также:
Подготовка к Курской операции
На видео видно, как спецназовцы перемещаются по русской территории, обустраивают засады и берут в плен российских военных.
"ССО. Курщина. За некоторое время до… На видео — работа боевых групп Сил специальных операций в Курщине за некоторое время до начала основных событий", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!