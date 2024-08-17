ССО показать кадры подготовки к Курской операции

Украинские военные. Фото: скриншот

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовали видеозапись, демонстрирующую деятельность украинских военных на территории Курской области России . Там отметили, что события на видео происходят "за некоторое время до начала основных событий".

Об этом сообщила пресс-служба ССО в пятницу, 16 августа.

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На видео видно, как спецназовцы перемещаются по русской территории, обустраивают засады и берут в плен российских военных.

"ССО. Курщина. За некоторое время до… На видео — работа боевых групп Сил специальных операций в Курщине за некоторое время до начала основных событий", — говорится в сообщении.