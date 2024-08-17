ССО показати кадри підготовки до Курської операції

Українські військові. Фото: скриншот

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України оприлюднили відеозапис, що демонструє діяльність українських військових на території Курської області Росії. Там вказали, що події на відео відбуваються "за деякий час до початку основних подій".

Про це повідомила пресслужба ССО у п'ятницю, 16 серпня.

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На відео видно, як спецпризначенці переміщуються російською територією, облаштовують засідки та беруть в полон російських військових.

"ССО. Курщина. За деякий час до… На відео — робота бойових груп Сил спеціальних операцій на Курщині за деякий час до початку основних подій", — йдеться в дописі.