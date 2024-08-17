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ССО показали кадри підготовчої роботи бойових груп до початку Курської операції

17 серпня 2024 00:06
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
ССО показати кадри підготовки до Курської операції
Українські військові. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України оприлюднили відеозапис, що демонструє діяльність українських військових на території Курської області Росії. Там вказали, що події на відео відбуваються "за деякий час до початку основних подій".

Про це повідомила пресслужба ССО у п'ятницю, 16 серпня.

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На відео видно, як спецпризначенці переміщуються російською територією, облаштовують засідки та беруть в полон російських військових. 

"ССО. Курщина. За деякий час до… На відео — робота бойових груп Сил спеціальних операцій на Курщині за деякий час до початку основних подій", — йдеться в дописі.

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