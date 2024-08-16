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Американський журналіст показав, як виглядає кордон України та Курської області Росії

16 серпня 2024 18:12
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Журналісти зі США завітали до Суджі — як наразі виглядає місто
Американський журналіст Нік Волш на кордоні України та Росії. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Українська армія під час наступу у вівторок, 14 серпня зайняла місто Суджа Курської області Росії, та створила там військову комендатуру. Згодом на території почали працювати українські та іноземні журналісти.

Репортаж з КПП на кордоні з Росією показав і кореспондент американського телеканалу CNN Нік Волш у п'ятницю, 16 серпня.

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Судячи з опублікованих кадрів, американська знімальна група працювала на прикордонному пункті пропуску, через який українські підрозділи розпочали наступ на Курську область 10 днів тому.

За словами медійника, на ділянці жвавий рух — повз зруйновану російську митницю в обидва боки курсують численні військові машини. Один з українських військових розповів Волшу, що ніхто не очікував такого швидкого просування вперед. 

"Ми точно не думали, що так пройдемо. Є задача — ми її виконуємо. А що у підсумку — не знаємо, просто виконуватимемо свою роботу", — сказав один з бійців.

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