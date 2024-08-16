Журналисты из США посетили Суджу — как сейчас выглядит город

Американский журналист Ник Уолш на границе Украины и России. Фото: скриншот

Украинская армия во время наступления во вторник, 14 августа, заняла город Суджа Курской области России и создала там военную комендатуру. Впоследствии на территории начали работать украинские и иностранные журналисты.

Репортаж с КПП на границе с Россией показал и корреспондент американского телеканала CNN Ник Уолш в пятницу, 16 августа.

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Судя по опубликованным кадрам, американская съемочная группа работала на пограничном пункте пропуска, через который украинские подразделения начали наступление на Курскую область 10 дней назад.

По словам медийщика, на участке оживленное движение — мимо разрушенной российской таможни в обе стороны курсируют многочисленные военные машины. Один из украинских военных рассказал Уолшу, что никто не ожидал столь быстрого продвижения вперед.

"Мы точно не думали, что так пройдем. Есть задача — мы ее выполняем. А что в итоге — не знаем, будем просто выполнять свою работу", — сказал один из бойцов.