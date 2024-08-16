Українські журналісти побували в Суджі — який вигляд має місто

КПП в місті Суджа. Фото: NYT

Збройні сили України під час наступу 14 серпня зайняли місто Суджа Курської області. Водночас Україна створила військову комендатуру в регіоні.

У російському населеному пункті вже побували українські кореспонденти Ми Україна.

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Знімальна група розповіла, що на в’їзді у місто Суджа їм вдалося побачити спалену колону російської техніки, яка рухалася у бік кордону, але не доїхала.

"Одразу видно, що це російська колона, бо там є і російські номерні знаки, і специфічні російські позначки", — зазначила кореспондентка.

Що стосується самого міста Суджа — дуже видно чітку різницю з українськими містами, які захопили окупанти. Зокрема, населений пункт має незначні пошкодження й ті, в основному спричинені атаками авіабомб, які скидають самі російські військові.

Відомо, що знімальна група заїжджала разом з українською машиною гуманітарної допомоги, яку привезли для місцевих мешканців.

Зазначимо, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони контролюють 82 населених пункти на території Курської області. Загальна площа зайнятих земель становить 1150 квадратних кілометрів.