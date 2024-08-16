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Наступ у Курській області — ЗСУ показали кадри перших годин операції

16 серпня 2024 09:36
Євгенія Брюховецька - редактор
ЗСУ вже зайняли 74 населені пункти Курської області - як починалася операція
ЗСУ на танках. Ілюстративне фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські війська 6 серпня розпочали наступальну операцію в Курській області Росії. Наразі під контролем ЗСУ перебувають 74 населені пункти регіону.

Кадри перших годин операції оприлюднила пресслужба ДШВ у Facebook  у п'ятницю, 16 серпня.

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"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни", — йдеться у повідомленні.

У ДШВ зауважили, що ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українських військових, які залучені до наступу.

На кадрах видно перші атаки захисників на російських загарбників у Курській області, знищення об'єктів та взяття окупантів у полон.

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