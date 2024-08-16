ВСУ уже заняли 74 населенных пункта Курской области - как начиналась операция

ВСУ на танках. Иллюстративное фото: REUTERS

Украинские войска 6 августа начали наступательную операцию в Курской области России. В настоящее время под контролем ВСУ находятся 74 населенных пункта региона.

Кадры первых часов операции обнародовала пресс-служба ДШВ в Facebook в пятницу, 16 августа.

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"Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

В ДШВ отметили, что тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от устойчивости украинских военных, которые задействованы в наступлении.

На кадрах видны первые атаки защитников на российских захватчиков в Курской области, уничтожение объектов и взятие оккупантов в плен.