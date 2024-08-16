На Харківському напрямку 2 серпня загинув блогер Ігор Прокопенко

Ігор Прокопенко. Фото: соцмережі Прокопенка

Український блогер Ігор Прокопенко загинув на Харківському напрямку. До мобілізації він заявляв, що краще відсидіти у в'язниці, аніж піти в армію.

Про загибель Прокопенка повідомила сестра та друзі в соцмережі TikTok.

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Скриншот допису

Блогер загинув на фронті

У коментарях користувачі зазначають, що чоловік загинув 2 серпня на Харківському напрямку під час першого бойового виходу.

Зазначимо, що у травні цього року фітнес-тренер та блогер Прокопенко оприлюднив сториз в Instagram, в якій висловив думку, що у разі вибору між мобілізацією, де "кидають на свавілля долі", та в'язницею — він обирає в'язницю. Він вважав, що там для ухилянтів буде "хвала й шана".

Згодом у соцмережах з'явилося фото, як чоловік перебуває в приміщенні з людьми у військовій формі — йому вручили повістку.

Працівники ТЦК і блогер. Фото: соцмережі

Ще пізніше Прокопенко опублікував відео у бронежилеті, на якому він різко змінив позицію і розповідає, що його "не пакували в бусик".

"Я просто служу і потім так само просто піду на фронт. Заспокойтеся, усьому свій час. А ви що робите? Ховаєтеся? А мені вже не треба", — сказав блогер.