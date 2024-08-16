На Харьковском направлении 2 августа погиб блогер Игорь Прокопенко

Заявлял, что лучше "отсидеть", чем мобилизоваться — на фронте погиб блогер
Украинский блогер Игорь Прокопенко погиб на Харьковском направлении. До мобилизации он заявлял, что лучше отсидеть в тюрьме, чем пойти в армию.
О гибели Прокопенко сообщили сестра и друзья в соцсети TikTok.
Блогер погиб на фронте
В комментариях пользователи отмечают, что мужчина погиб 2 августа на Харьковском направлении во время первого боевого выхода.
Отметим, что в мае этого года фитнес-тренер и блогер Прокопенко обнародовал сторис в Instagram, в котором выразил мнение, что в случае выбора между мобилизацией, где "бросают на произвол судьбы", и тюрьмой, он выбирает тюрьму. Он считал, что там для уклонистов будет "хвала и уважение".
Позже в соцсетях появилось фото, как мужчина находится в помещении с людьми в военной форме — ему вручили повестку.
Еще позже Прокопенко опубликовал видео в бронежилете, на котором он резко изменил позицию и рассказывает, что его "не упаковывали в бусик".
"Я просто служу и потом так же просто уйду на фронт. Успокойтесь, всему свое время. А вы что делаете? Прячетесь? А мне уже не надо", — сказал блогер.
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