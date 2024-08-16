На Харьковском направлении 2 августа погиб блогер Игорь Прокопенко

Игорь Прокопенко. Фото: соцсети Прокопенко

Украинский блогер Игорь Прокопенко погиб на Харьковском направлении. До мобилизации он заявлял, что лучше отсидеть в тюрьме, чем пойти в армию.

О гибели Прокопенко сообщили сестра и друзья в соцсети TikTok.

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Блогер погиб на фронте

В комментариях пользователи отмечают, что мужчина погиб 2 августа на Харьковском направлении во время первого боевого выхода.

Отметим, что в мае этого года фитнес-тренер и блогер Прокопенко обнародовал сторис в Instagram, в котором выразил мнение, что в случае выбора между мобилизацией, где "бросают на произвол судьбы", и тюрьмой, он выбирает тюрьму. Он считал, что там для уклонистов будет "хвала и уважение".

Позже в соцсетях появилось фото, как мужчина находится в помещении с людьми в военной форме — ему вручили повестку.

Работники ТЦК и блогер. Фото: соцсети

Еще позже Прокопенко опубликовал видео в бронежилете, на котором он резко изменил позицию и рассказывает, что его "не упаковывали в бусик".

"Я просто служу и потом так же просто уйду на фронт. Успокойтесь, всему свое время. А вы что делаете? Прячетесь? А мне уже не надо", — сказал блогер.