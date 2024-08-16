Украинские журналисты побывали в Судже — как выглядит город

КПП в Судже. Фото: NYT

Вооруженные силы Украины во время наступления 14 августа заняли город Суджа Курской области. В то же время, Украина создала военную комендатуру в регионе.

В российском населенном пункте уже побывали украинские корреспонденты Ми Україна.

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Как выглядит город Суджа

Съемочная группа рассказала, что на въезде в город Суджа им удалось увидеть сожженную колонну российской техники, которая двигалась в сторону границы, но не доехала.

"Сразу видно, что это русская колонна, потому что там есть и российские номерные знаки, и специфические российские отметки", — отметила корреспондентка.

Что касается самого города Суджа — очень видна четкая разница с украинскими городами, которые захватили оккупанты. В частности, населенный пункт имеет незначительные повреждения и те, в основном, вызванные атаками авиабомб, которые сбрасывают сами российские военные.

Известно, что съемочная группа приезжала вместе с украинской машиной гуманитарной помощи, которую привезли для местных жителей.

Отметим, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Силы обороны контролируют 82 населенных пункта на территории Курской области. Общая площадь занятых земель составляет 1150 квадратных километров.