Начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко назвал события в Курской области "только началом наступательной операции"

Алексей Дрозденко. Фото: viche.sumy.ua

Операция в Курской области — только начало. Наступательные действия на территории Росии будут состоять из нескольких этапов.

Об этом в комментарии The Gardian в воскресенье, 18 августа, сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко.

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Дрозденко отметил, что активно участвовал в планировании наступления на Курскую область, однако перед внезапной атакой, которая началась утром 6 августа, поклялся, что будет хранить тайну.

Первый этап операции, по его словам, прошел лучше, чем ожидалось. Медицинская помощь в тот день понадобилась только 15 украинским военнослужащим.

Глава ГВА подчеркнул: происходящее в Курской области сейчас отличается от тех рейдов, которые были ранее в Белгородской области.

"Мы видим только часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", — заявил Дрозденко.

Также он добавил, что на защите российской границы стояло много молодых срочников. У этих военнослужащих отсутствует желание воевать с украинцами, поэтому ВСУ ежедневно берут в плен по 100–150 россиян.