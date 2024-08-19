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Очільник Сумської МВА заявив, що наступ на Курську область — лише початок

19 серпня 2024 07:02
Чекарьова Марія - редактор
Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко назвав події на Курщині "лише початком наступальної операції"
Олексій Дрозденко. Фото: viche.sumy.ua
Чекарьова Марія - редактор

Операція в Курській області є лише початком. Наступальні дії на території Росії складатимуться з кількох етапів.

Про це в коментарі для The Gardian повідомив у неділю, 18 серпня, начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

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Дрозденко зазначив, що брав активну участь у плануванні наступу на Курську область, однак перед раптовою атакою, яка почалася вранці 6 серпня, присягнувся, що зберігатиме таємницю.

Перший етап операції, за його словами, пройшов краще, ніж очікувалося. Медична допомога того дня знадобилася лише 15 українським військовослужбовцям.

Очільник МВА наголосив: те, що відбувається в Курській області зараз, відрізняється від тих рейдів, що були раніше в Бєлгородській області.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", — заявив Дрозденко.

Також він додав, що на захисті російського кордону стояло багато молодих строковиків. У цих військовослужбовців відсутнє бажання воювати з українцями, тому ЗСУ щодня беруть у полон по 100–150 росіян. 

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