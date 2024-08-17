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У Сумах розгорнули штаб для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару

17 серпня 2024 14:21
Галина Шподарева - редактор
Ракетна атака на Суми — для допомоги постраждалим на місці розгорнуто штаб
Поліція на місці ракетного удару в Сумах. Фото: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

Для допомоги постраждалим внаслідок ранкового обстрілу Сум правоохоронці розгорнули на місці штаб з ліквідації наслідків. В укритті люди можуть отримати консультації щодо оформлення допомоги та подати заявку. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram у суботу, 17 серпня. 

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Експерти працюють на місці ракетного удару по Сумах. Фото: Нацполіція

Наслідки атаки на Суми 17 серпня

Внаслідок ранкової атаки росіян по житловому кварталу Сум 17 серпня пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, щонайменше 15 транспортних засобів та будівлю торговельного центру

"Для надання допомоги мешканцям будинків, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу, в укритті загальноосвітньої школи № 6 розгорнуто штаб з ліквідації наслідків", — йдеться в повідомленні.

На місці люди, в яких пошкоджено житло, можуть отримати консультацію щодо оформлення допомоги та подати заявку при наявності пакета документів. 

У Сумах розгорнули штаб для допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару - фото 2
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними поліції, внаслідок ранкової атаки на Суми зазнали поранень двоє людей

Як повідомили в ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому масиву в Сумах сталася масштабна пожежа на автопарковці

За даними Повітряних сил, армія РФ завдала удару по Сумах балістичною ракетою "Искандер-К". Били по цивільній інфраструктурі міста. 

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