Ракетная атака на Сумы — для помощи пострадавшим на месте развернут штаб

В Сумах развернули штаб для помощи пострадавшим в результате ракетного удара
Для помощи пострадавшим в результате утренних обстрелов Сум правоохранители развернули на месте штаб по ликвидации последствий. В укрытии люди могут получить консультации по оформлению помощи и подать заявку.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в субботу, 17 августа.
Последствия атаки на Сумы 17 августа
В результате утренней атаки россиян по жилому кварталу Сум 17 августа повреждены пять многоэтажных домов, по меньшей мере 15 транспортных средств и здание торгового центра.
"Для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате вражеского обстрела домов в укрытии общеобразовательной школы № 6 развернут штаб по ликвидации последствий", — говорится в сообщении.
На месте люди, у которых повреждено жилье, могут получить консультацию по оформлению помощи и подать заявку при наличии пакета документов.
Напомним, по данным полиции, в результате утренней атаки на Сумы получили ранения два человека.
Как сообщили в ГСЧС, в результате ракетного удара по жилому массиву в Сумах произошел масштабный пожар на автопарковке.
По данным Воздушных сил, армия РФ нанесла удар по Сумам баллистической ракетой "Искандер-К". Били по гражданской инфраструктуре города.
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