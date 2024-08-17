Ракетная атака на Сумы — для помощи пострадавшим на месте развернут штаб

Полиция на месте ракетных ударов в Сумах. Фото: Нацполиция

Для помощи пострадавшим в результате утренних обстрелов Сум правоохранители развернули на месте штаб по ликвидации последствий. В укрытии люди могут получить консультации по оформлению помощи и подать заявку.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в субботу, 17 августа.

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Последствия атаки на Сумы 17 августа

В результате утренней атаки россиян по жилому кварталу Сум 17 августа повреждены пять многоэтажных домов, по меньшей мере 15 транспортных средств и здание торгового центра.

"Для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате вражеского обстрела домов в укрытии общеобразовательной школы № 6 развернут штаб по ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

На месте люди, у которых повреждено жилье, могут получить консультацию по оформлению помощи и подать заявку при наличии пакета документов.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, по данным полиции, в результате утренней атаки на Сумы получили ранения два человека.

Как сообщили в ГСЧС, в результате ракетного удара по жилому массиву в Сумах произошел масштабный пожар на автопарковке.

По данным Воздушных сил, армия РФ нанесла удар по Сумам баллистической ракетой "Искандер-К". Били по гражданской инфраструктуре города.