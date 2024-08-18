Россияне бросили пожилую женщину умирать — бойцы ВСУ ее спасли

Россияне покинули прикованную к постели женщину без еды и воды. Фото: скриншот

В городе Суджа Курской области украинские военные обнаружили пожилую женщину, которую россияне оставили без еды и помощи. Она не могла самостоятельно двигаться и находилась в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Telegram в воскресенье, 18 августа.

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Россияне покинули прикованную к постели женщину

На видео видно, что пожилая женщина не могла самостоятельно двигаться и находилась в одной из квартир в тяжелом состоянии.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предоставили ей первую медицинскую помощь и накормили.

"Бабушка, мы не россияне, не переживайте. Мы вас не бросим. За вами придут и заберут в больницу", — говорит военный.

Впоследствии женщину передали украинским медикам для дальнейшего ухода.