Росіяни кинули літню жінку помирати — бійці ЗСУ її врятували

Росіяни покинули прикуту до ліжка жінку без їжі та води. Фото: скриншот

У місті Суджа Курської області українські військові виявили літню жінку, яку росіяни покинули без їжі та допомоги. Вона не могла самостійно рухатися і перебувала у важкому стані.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в Telegram у неділю, 18 серпня.

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На відео видно, що літня жінка не могла самостійно рухатися і перебувала в одній із квартир у важкому стані.

Військовослужбовці Збройних сил України надали їй першу медичну допомогу та нагодували.

"Бабусю, ми не росіяни, не переживайте. Ми вас не кинемо. За вами прийдуть і заберуть до лікарні", — каже військовий.

Згодом жінку передали українським медикам для подальшого догляду.