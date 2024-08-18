Росіяни кинули літню жінку помирати — бійці ЗСУ її врятували

У Суджі росіяни покинули прикуту до ліжка жінку без їжі та води — бійці ЗСУ показали відео порятунку
18 серпня 2024 18:12
Росіяни покинули прикуту до ліжка жінку без їжі та води. Фото: скриншот
У місті Суджа Курської області українські військові виявили літню жінку, яку росіяни покинули без їжі та допомоги. Вона не могла самостійно рухатися і перебувала у важкому стані.
Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов в Telegram у неділю, 18 серпня.
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На відео видно, що літня жінка не могла самостійно рухатися і перебувала в одній із квартир у важкому стані.
Військовослужбовці Збройних сил України надали їй першу медичну допомогу та нагодували.
"Бабусю, ми не росіяни, не переживайте. Ми вас не кинемо. За вами прийдуть і заберуть до лікарні", — каже військовий.
Згодом жінку передали українським медикам для подальшого догляду.
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