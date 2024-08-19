Взрывы в Донецкой области - есть погибшие и разрушения

Пожарные на месте обстрела. Фото: Национальная полиция

В Донецкой области в результате российских обстрелов гражданского населения погибли три человека, девять получили ранения. Всего враг нанес 2806 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 19 июля.

Читайте также:

Удары врага по Донецкой области

В полиции сообщили, что россияне пять раз обстреляли Мирноград. Для этого они применили авиабомбу "КАБ-500" с модулем УМПК, РСЗО "Смерч", артиллерию и дроны. Один мирный житель погиб и один получил ранения.

"По селу Разлив россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С" — убили человека, еще одного ранили", — говорится в сообщении.

Также сложная ситуация в Торецке, где сейчас бушуют пожары, спровоцированные обстрелами. Известно по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом.

Разрушенный обстрел дом. Фото: Национальная полиция

Разрушения в результате обстрела. Фото: Национальная полиция

Место обстрела в Донецкой области. Фото: Национальная полиция