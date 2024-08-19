Взрывы в Донецкой области - есть погибшие и разрушения

В Донецкой области раздавались взрывы — полиция сообщила о погибших и раненых
В Донецкой области в результате российских обстрелов гражданского населения погибли три человека, девять получили ранения. Всего враг нанес 2806 ударов по линии фронта и жилому сектору.
Об этом сообщили в Национальной полиции в понедельник, 19 июля.
Удары врага по Донецкой области
В полиции сообщили, что россияне пять раз обстреляли Мирноград. Для этого они применили авиабомбу "КАБ-500" с модулем УМПК, РСЗО "Смерч", артиллерию и дроны. Один мирный житель погиб и один получил ранения.
"По селу Разлив россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С" — убили человека, еще одного ранили", — говорится в сообщении.
Также сложная ситуация в Торецке, где сейчас бушуют пожары, спровоцированные обстрелами. Известно по меньшей мере об одном погибшем и одном раненом.
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