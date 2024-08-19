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На Донеччині внаслідок ударів Росії по Торецьку і Зарічному загинули чотири людини

19 серпня 2024 19:04
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне, загинуло чотири людини
Наслідки обстрілу Торецька росіянами. Фото ілюстративне: Донецька ОВА
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У місті Торецьку і селищі Зарічному Донецької області російська армія вбила чотирьох цивільних. Це сталося внаслідок того, що загарбники застосували артилерію проти мирного населення.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі у понеділок, 19 серпня.

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У Донецькій області прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни російськими загарбниками.

19 серпня 2024 року окупанти завдали чергового удару по місту Торецьк. Попередньо ворог використав проти мирного населення артилерію. Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна жінка.

Також під прицілом армії РФ опинилося селище Зарічне Лиманської територіальної громади. Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років — чоловік і подружня пара. Наразі не встановлено, яким видом зброї було завдано удару.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — зазначили в прокуратурі.

обстріл Донеччини
Загибла внаслідок обстрілу людина. Фото: Донецька обласна прокуратура

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