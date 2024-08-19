Россияне обстреляли Торецк и Заречное, погибли четыре человека

Последствия обстрела Торецкого россиянами. Фото иллюстративное: Донецкая ОВА

В городе Торецк и поселке Заречном Донецкой области российская армия убила четырех гражданских. Это произошло из-за того, что захватчики применили артиллерию против мирного населения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре в понедельник, 19 августа.

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В Донецкой области прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны российскими захватчиками.

19 августа 2024 года оккупанты нанесли очередной удар по городу Торецк. Предварительно враг использовал против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя женщина.

Также под прицелом армии РФ оказался поселок Заречное Лиманской территориальной общины. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет — супруг и супружеская пара. Пока не установлено, каким видом оружия был нанесен удар.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — отметили в прокуратуре.