Російський удар по Костянтинівці 20 серпня — є загиблий та постраждалий

Наслідки ворожого удару. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

У вівторок, 20 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Внаслідок обстрілу було зруйновано чотири багатоповерхових будинки, пошкоджено крамницю та один автомобіль. Філашкін закликав мешканців евакуюватися.

"Залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", — йдеться в повідомлені.

Допис Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок 18 серпня, в Донецькій області внаслідок російських обстрілів цивільного населення загинули три людини, дев'ять зазнали поранень. Загалом ворог завдав 2 806 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Також у Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що умісті Торецьку і селищі Зарічному Донецької області російська армія вбила чотирьох цивільних.