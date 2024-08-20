Російський удар по Костянтинівці 20 серпня — є загиблий та постраждалий

Росіяни вдарили по Костянтинівці — є загиблий та постраждалий
У вівторок, 20 серпня, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Удар по Костянтинівці 20 серпня
Внаслідок обстрілу було зруйновано чотири багатоповерхових будинки, пошкоджено крамницю та один автомобіль. Філашкін закликав мешканців евакуюватися.
"Залишатися на Донеччині, а особливо у прифронтових громадах, — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!", — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, у понеділок 18 серпня, в Донецькій області внаслідок російських обстрілів цивільного населення загинули три людини, дев'ять зазнали поранень. Загалом ворог завдав 2 806 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Також у Донецькій обласній прокуратурі повідомляли, що умісті Торецьку і селищі Зарічному Донецької області російська армія вбила чотирьох цивільних.
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