Росія атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці на Запоріжжі

Розбір завалів. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники у вівторок, 20 серпня, здійснили обстріл селища Малокатеринівка у Запорізькій області. Влучання відбулося по дитячому кафе, троє дітей поранено.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запоріжжя 20 серпня

За словами Федорова, внаслідок російського удару по Малокатеринівці Запорізької області було поранено троє дітей, одна дитина перебуває в тяжкому стані.

"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми. Маємо зупинити", — зазначив голова ОВА.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Тернополю. У місті сталося влучання по одному з резервуарів на промисловому підприємстві, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

Крім того, ворог атакував Костянтинівку Донецької області. Внаслідок цього загинула одна людина, ще одна отримала поранення.