Удар по кафе в Запорожской области — в больнице умер подросток

Последствия удара по кафе в Запорожской области. Фото: Иван Федоров

В результате российского удара по кафе в Малокатериновке Запорожской области погиб ребенок. В медучреждения доставлены еще двое детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 20 августа.

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По словам главы ОВА, умер подросток, пострадавший в результате российских обстрелов.

"14-летний мальчик, получивший ранение во время сегодняшней вражеской атаки, скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Федоров добавил, что в медучреждения доставлены еще двое детей, пострадавших из-за удара российской армии.

"Таким образом, общее количество травмированных возросло до пяти человек", — подчеркнул он.