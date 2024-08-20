Удар по кафе в Запорожской области — в больнице умер подросток

В больнице умер ребенок в результате российского удара по кафе в Запорожье
20 августа 2024 20:59
Последствия удара по кафе в Запорожской области. Фото: Иван Федоров
В результате российского удара по кафе в Малокатериновке Запорожской области погиб ребенок. В медучреждения доставлены еще двое детей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 20 августа.
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По словам главы ОВА, умер подросток, пострадавший в результате российских обстрелов.
"14-летний мальчик, получивший ранение во время сегодняшней вражеской атаки, скончался в больнице", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что в медучреждения доставлены еще двое детей, пострадавших из-за удара российской армии.
"Таким образом, общее количество травмированных возросло до пяти человек", — подчеркнул он.
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