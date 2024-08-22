Обстрел Малокатериновки 20 августа — Федоров рассказал о состоянии пострадавших детей

Полицейские на месте российского обстрела Малокатериновки Запорожской области. Фото: Укринформ

Армия России во вторник, 20 августа обстреляла Малокатериновку Запорожской области. В результате вражеской атаки были неотложно госпитализировано семеро раненых детей.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телеканала "Мы-Украина".

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Каково состояние пострадавших детей

По его словам, один ребенок скончался в результате полученных травм. Остальные семь детей находятся в больнице.

"Трех пострадавших прооперировали. Состояние 17-летнего парня и 10-летней девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое с положительной динамикой", — сказал он.

Также Федоров отметил, что в тяжелом состоянии находится 14-летний подросток, которого сегодня предстоит прооперировать второй раз.

"Еще четверо детей госпитализированы в состоянии средней тяжести с контузией", — добавил чиновник.

Обстрел Малокатериновки 20 августа - что известно

Напомним, армия России во вторник, 20 августа обстреляла поселок Малокатериновка в Запорожской области, попав в детское кафе , в результате чего были ранены несколько детей.