Российский обстрел Сумщины 22 августа — есть погибшие и ранены

Последствия российского обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

В четверг, 22 августа, россияне в очередной раз ударили по приграничном районе Сумской области. В результате обстрела пострадала женщина и погибли двое мужчин.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в Facebook.

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Обстрел Сумщины 22 августа

По предоставленной информации, 22 августа 2024 около 13:00, российские войска сбросили две авиабомбы на территорию гражданской инфраструктуры Эсманьской общины Шосткинского района. В результате погибли двое мужчин, в возрасте 74 и 67 лет. Жена одного из погибших также пострадала в результате атаки и была госпитализирована.

Прокуратура и правоохранительные органы занимаются фиксацией всех последствий этого обстрела. В настоящее время проводится досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Сообщение Сумской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, вблизи одного из сел Нежинского района Черниговской области полиция в поле обнаружила обломки ракеты и воронку от взрыва глубиной пять метров. Обломки принадлежат вражеской оперативно-тактической ракете "Искандер".