Зеленский и Сырский провели совещание в Сумской области — детали

Зеленский и Сырский во время совещания Сумской области. Фото: скриншот

Президент Украины посетил приграничье Сумщины, где провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. Главком доложил о ситуации на самых горячих направлениях фронта и успехах ВСУ в Курской области.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 22 августа.

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Главком доложил об оперативной обстановке на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

"В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда", — сообщил Президент.

По словам начальника Сумской ОВА, после начала Курской операции в Сумской области наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и уменьшение жертв среди гражданских.



"Отдельное внимание — координации действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных, в частности для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области", — отметил Зеленский.