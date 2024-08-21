В результате обстрелов Сумщины 20 августа погиб человек, трое раненых

Россия обстреляла Сумщину более 380 раз — есть погибший и раненые
21 августа 2024 12:26
Последствия атаки. Фото: Нацполиция
Российские захватчики нанесли почти 390 ударов по территории Сумской области за минувшие сутки. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое — ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 21 августа.
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"Минувшие сутки враг нанес 389 ударов. Всего 37 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия", — говорится в сообщении.
Известно, что в результате ударов погиб один человек, еще трое ранены. Также были повреждены:
- объекты критической инфраструктуры;
- 17 многоквартирных домов;
- 11 частных жилых домов;
- четыре частных домовладения;
- помещения учебных заведений;
- объекты гражданской и социальной инфраструктуры;
- помещение предприятий;
- складские помещения.
Кроме того, были уничтожены или повреждены семь гражданских легковых автомобилей, микроавтобус, общежитие, магазин и газопроводы.
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