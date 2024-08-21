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Россия обстреляла Сумщину более 380 раз — есть погибший и раненые

21 августа 2024 12:26
Евгения Брюховецкая - редактор
В результате обстрелов Сумщины 20 августа погиб человек, трое раненых
Последствия атаки. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики нанесли почти 390 ударов по территории Сумской области за минувшие сутки. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое — ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 21 августа.

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"Минувшие сутки враг нанес 389 ударов. Всего 37 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия", — говорится в сообщении.

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Последствия атаки. Фото: Нацполиция
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Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Известно, что в результате ударов погиб один человек, еще трое ранены. Также были повреждены:

  • объекты критической инфраструктуры;
  • 17 многоквартирных домов;
  • 11 частных жилых домов;
  • четыре частных домовладения;
  • помещения учебных заведений;
  • объекты гражданской и социальной инфраструктуры;
  • помещение предприятий;
  • складские помещения.
В Сумской области погиб один человек из-за атаки 20 августа
Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Кроме того, были уничтожены или повреждены семь гражданских легковых автомобилей, микроавтобус, общежитие, магазин и газопроводы.

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Скриншот поста Нацполиции

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