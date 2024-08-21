В результате обстрелов Сумщины 20 августа погиб человек, трое раненых

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Российские захватчики нанесли почти 390 ударов по территории Сумской области за минувшие сутки. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое — ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 21 августа.

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"Минувшие сутки враг нанес 389 ударов. Всего 37 населенных пунктов Сумской области подвергались обстрелам из разных видов оружия", — говорится в сообщении.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Известно, что в результате ударов погиб один человек, еще трое ранены. Также были повреждены:

объекты критической инфраструктуры;

17 многоквартирных домов;

11 частных жилых домов;

четыре частных домовладения;

помещения учебных заведений;

объекты гражданской и социальной инфраструктуры;

помещение предприятий;

складские помещения.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция

Кроме того, были уничтожены или повреждены семь гражданских легковых автомобилей, микроавтобус, общежитие, магазин и газопроводы.