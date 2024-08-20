Росія 19 серпня атакувала Середину-Буду дронами — горіли житлові будинки

На Сумщині поліцейський врятував літню жінку з будинку, куди влучив дрон
Російські війська у понеділок, 19 серпня, завдали ударів по житловому кварталу міста Середина-Буда в Сумській області. Один з ворожих дронів поцілив прямо в будинок, у якому проживала літня жінка.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 20 серпня.
Атака дронів по місту Середина-Буда 19 серпня
Так, вчора загарбники запустили близько десяти безпілотників по місту, які вибухали один за одним. Внаслідок атаки у населеному пункті почали горіти житлові будинки, в яких перебували люди.
Водночас один з них поцілив прямо в оселю, де проживала літня жінка. Вона отримала травму голови та не могла самостійно пересуватися.
Отримавши повідомлення про обстріл, правоохоронець Максим Бордачов одразу вирушив на місце та разом з сусідами переніс мешканку в автомобіль, а потім доставив до лікарні.
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