Росія 19 серпня атакувала Середину-Буду дронами — горіли житлові будинки

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

Російські війська у понеділок, 19 серпня, завдали ударів по житловому кварталу міста Середина-Буда в Сумській області. Один з ворожих дронів поцілив прямо в будинок, у якому проживала літня жінка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Так, вчора загарбники запустили близько десяти безпілотників по місту, які вибухали один за одним. Внаслідок атаки у населеному пункті почали горіти житлові будинки, в яких перебували люди.

Наслідки обстрілу. Фото: Нацполіція

Водночас один з них поцілив прямо в оселю, де проживала літня жінка. Вона отримала травму голови та не могла самостійно пересуватися.

Поліцейський, який прибув на місце обстрілу. Фото: Нацполіція

Отримавши повідомлення про обстріл, правоохоронець Максим Бордачов одразу вирушив на місце та разом з сусідами переніс мешканку в автомобіль, а потім доставив до лікарні.