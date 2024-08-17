Внаслідок ракетної атаки на Суми 17 серпня поранено двоє людей

Огляд місці ракетного удару в Сумах. Фото: Нацполіція

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох людей. Виникли пожежі, пошкоджені будинки та торговельний центр.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram у суботу, 17 серпня

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Згорілі автівки в Сумах. Фото: Нацполіція

Удар по Сумах 17 серпня

За даними Повітряних сил, армія РФ завдала удару по Сумах балістичною ракетою "Искандер-К". Били по цивільній інфраструктурі міста.

Як повідомили в поліції, у результаті атаки зазнали поранень двоє людей, пошкоджено 10 автомобілів, два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру.

На місці події працюють всі профільні служби.

Пошкоджений будинок в Сумах. Фото: Нацполіція

Поліція біля пошкодженої будівлі в Сумах. Фото: Нацполіція

Наслідки пожежі на автостоянці в Сумах. Фото: Нацполіція