Внаслідок ракетної атаки на Суми 17 серпня поранено двоє людей

Ракетний удар по Сумах — кількість постраждалих збільшилася
17 серпня 2024 10:14
Огляд місці ракетного удару в Сумах. Фото: Нацполіція
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до двох людей. Виникли пожежі, пошкоджені будинки та торговельний центр.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram у суботу, 17 серпня
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За даними Повітряних сил, армія РФ завдала удару по Сумах балістичною ракетою "Искандер-К". Били по цивільній інфраструктурі міста.
Як повідомили в поліції, у результаті атаки зазнали поранень двоє людей, пошкоджено 10 автомобілів, два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру.
На місці події працюють всі профільні служби.
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