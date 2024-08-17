Україна розробляє наземні дрони, щоб обійти Росію у гонці безпілотників

Український наземний безпілотник Ratel-S. Фото: instagram.com/ratel.ukraine

Небо України забите безпілотниками, тож розробники та оператори шукають інші варіанти, щоб обійти Росію у гонці БпЛА. Зокрема, Київ розвиває нові флоти наземних безпілотників, які, як він сподівається, можуть дати ЗСУ перевагу над численнішою армією РФ.

Про це видання Newsweek повідомили українські фахівці, які беруть участь у просуванні безпілотних наземних апаратів.

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" Дуже складно заглушити наземну роботу, відому як безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) або наземні дрони", — сказав український експерт Руслан, який був одним з перших операторів Києва, який використовував на полі бою вітчизняний наземний безпілотник Ratel-S.

Боєць ЗСУ та наземний дрон Ratel-S (epa/facebook)

Видання зазначає, що безпілотні наземні транспортні засоби привертають набагато менше уваги, ніж FPV-дрони та морські дрони України. Однак вони є процвітаючим ринком.

"Ми розглядаємо (безпілотні наземні машини – ред.) як наступний засіб, який змінить правила гри у цій війні", — заявила Наталія Кушнерська, головний операційний директор українського оборонного технологічного кластера Brave1.

Що особливо важливо, вони стійкі до глушіння, якому піддаються повітряні безпілотники Росії. Семюел Бендетт із CNА (некомерційною організацією зі штаб у квартиру Вашингтоні, що займається дослідженнями та аналізами) додав, що в Україні деякі наземні безпілотники фізично прив'язані до своїх командних пунктів, що робить їх глушіння неможливим.

Руслан зазначив, що лише небагато наземних безпілотників України мають такий зв'язок. Багато інших керуються за допомогою радіохвиль або інтернет-з'єднання.

У свою чергу, Пол Ван Хоофт, керівник досліджень в галузі оборони та безпеки в європейському відділенні аналітичного центру Rand, також висловився про зв'язок. За його словами, сигнали, що надсилаються операторами на повітряні безпілотники, можуть бути перехоплені з будь-якої точки світ , проте наземні безпілотники зазвичай використовуються в межах прямої видимості.

"На відміну від численних напрямків, з яких можна заглушити літаючий дрон, заглушити наземний дрон буде складніше", — сказав Ван Хоофт.

Руслан підтвердив ці слова і підкреслив, що глушити наземні БпЛА — це вже інший рівень складності.

"Вони мають бути в зоні прямої видимості (ворога – ред.), плюс їм потрібна достатня потужність, щоб глушити наш контролер, або наш командний пункт, наші антени", — уточнив він.

Водночас є й недоліки. Прив'язки між UGV та їхніми операторами можуть означати міцний зв'язок, але вони також обмежують переміщення дронів на відстані близько милі.

"При прямій видимості сигнали борються з природним рельєфом, якому заважають пагорби, дерева або канави, які створюють природні перешкоди. Це також можуть бути фізичні перешкоди, про які виховуються колісні або гусеничні UGV", — додав Ван Хоост.

Як повідомила Кушнерська, забезпечення стабільного та безперебійного зв'язку є одним із ключових завдань для всіх виробників. Українські розробники вже працюють над використанням ретрансляційних дронів або резервних каналів зв'язку, таких як Starlink, а також штучного інтелекту для вирішення цієї проблеми.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров минулого місяця заявив, що київський робот Termite, збудований на гусеничному шасі, використовується в "різних районах" вздовж лінії фронту. Він додав, що з використанням ретрансляторів ним можна керувати з великої відстані, поки солдат перебуває у безпечнішому місці.

Розширення діяльності

Головний плюс наземних безпілотників — відволікання людей від найнебезпечніших ситуацій. Вони призначені для поразки цілей, проведення розвідувальних місій, допомоги в логістиці та евакуації поранених, і все це без того, щоб солдати були безпосередньо на лінії вогню.

"Українські військові вже активно використовують безпілотні наземні машини", — заявила Кушнерська.

Вона додала, що за словами українських чиновників, київському роботу "Воля-Е" вдалося евакуювати понад 100 поранених або вбитих українських солдатів, у той час як "Ратель-С" підірвав міст на сході Донецької області, який мав ключове значення для російської логістики вздовж лінії фронту.

Дрон "Воля-Е" (u24.gov.ua)

Багато розробників в Україні розширюють масштаби своєї діяльності, розширюючи свої потужності для більшої кількості наземних безпілотників. На тлі значно більшої кількості російських військових новобранців, мобілізованої оборонної промисловості та пожертв зброї від союзників, українські фахівці, які беруть участь у розробці та використанні безпілотників, кажуть, що для Києва життєво важливо ефективніше використовувати цих наземних роботів для порятунку життів.

"Наразі в Україні сформовано повноцінний ринок безпілотних наземних транспортних засобів", — наголосила вона.

Кушнерська додала, що на платформі Brave1 зараз зареєстровано понад 240 дизайнів, в яких задіяно понад 160 українських виробників. Ще три місяці тому ця кількість вагалася близько 100.

За словами Руслана, планується тенденція до того, щоб зробити наземні безпілотники багатофункціональними. Логіка має сенс — UGV корисніший, якщо його можна використовувати для видобутку корисних копалин або виконання будь-якого іншого завдання, перш ніж його відправлять до мети, начиненої вибухівкою.

Гонка за інноваціями

Як зазначила Кушнерська, українські розробники та військові постійно аналізують останні новинки у галузі безпілотних літальних апаратів армії РФ. Це дозволяє ефективно протидіяти та вдосконалювати власні розробки.

Серед розробок, створених в Україні, є експериментальні наземні роботи, оснащені кулеметами або безпілотні наземні машини-камікадзе, такі як Ratel-S. Минулого місяця Федоров заявив, що Україна також використовує іншу версію, Ratel-H, для транспортування кількох поранених солдатів одночасно.

Ratel-H (x.com/UATV_en)

РФ також має власну низку наземних безпілотників, що приблизно відповідають багатьом українським розробкам, включаючи "Маркер" зі штучним інтелектом і безпілотні наземні апарати, які, як вважається, в основному використовуються для логістики.

Навесні цього року 47-а механізована бригада Києва заявила, що її ударні безпілотники вивели з ладу російські безпілотні машини з автоматичними гранатометами, які діяли в районі Авдіївки на Донецькому напрямку. Прес-служба бригади у березні заявила, що це були "поодинокі випадки використання Росією такої техніки".

В останні дні російські розробники продемонстрували нові наземні безпілотники, схожі на павуків, які здатні долати складніші ділянки місцевості, одночасно стріляючи з двох кулеметів.

Чи замінять наземні безпілотники FPV-дрони

Руслан зазначив, що кожен наземний дрон коштує значно дорожче, ніж кожен одноразовий FPV-дрон, запущений у повітря. Наприклад, дрони Ratel можуть коштувати приблизно в п'ять разів більше, ніж FPV-дрони. Але це інший інструмент.

FPV-дрон (heroesukraine.org)

"Було б не зовсім правильно порівнювати важливість наземних, повітряних та морських безпілотників, оскільки вони виконують різні функції та підходять для різних типів завдань", — погодилася з Русланом Кушнерська.

Зазначається, що наземні безпілотники можуть нести набагато більше вибухівки, ніж FPV-дрони, але за умови спільного використання вони можуть надати українським військовим варіанти для ведення операцій проти Росії. При цьому оператори будуть на відстані від лінії фронту.