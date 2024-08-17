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Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek

17 августа 2024 10:06
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Украина разрабатывает наземные дроны, чтобы обойти Россию в гонке беспилотников
Украинский наземный беспилотник Ratel-S. Фото: instagram.com/ratel.ukraine
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Небо Украины забито беспилотниками, поэтому разработчики и операторы ищут другие варианты, чтобы обойти Россию в гонке БпЛА. В частности, Киев развивает новые флоты наземных беспилотников, которые, как он надеется, могут дать ВСУ преимущество над более многочисленной армией РФ.

Об этом изданию Newsweek сообщили украинские специалисты, которые участвуют в продвижении беспилотных наземных аппаратов.

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В чем преимущество наземных дронов

"Очень сложно заглушить наземного работа, также известного, как беспилотные наземные транспортные средства (UGV) или наземные дроны", — сказал украинский эксперт Руслан, который был одним из первых операторов Киева, использовавших на поле боя отечественный наземный беспилотник Ratel-S.

Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek - фото 1
Боец ВСУ и наземный дрон Ratel-S (epa/facebook)

Издание отмечает, что беспилотные наземные транспортные средства привлекают гораздо меньше внимания, чем FPV-дроны и морские дроны Украины. Однако они представляют собой процветающий рынок.

"Мы рассматриваем (беспилотные наземные машины — ред.) как следующее средство, которое изменит правила игры в этой войне", — заявила Наталия Кушнерская, главный операционный директор украинского оборонного технологического кластера Brave1.

Что особенно важно, они устойчивы к глушению, которому подвергаются воздушные беспилотники России. Сэмюэл Бендетт из CNА (некоммерческой организацией со штаб в квартиру Вашингтоне, занимающейся исследованиями и анализами) добавил, в Украине некоторые наземные беспилотники физически привязаны к своим командным пунктам, что делает их глушение невозможным.

Руслан отметил, что лишь немногие наземные беспилотники Украины имеют такую связь. Многие другие управляются с помощью радиоволн или интернет-соединения.

В свою очередь Пол Ван Хоофт, руководитель исследований в области обороны и безопасности в европейском отделении аналитического центра Rand, также высказался о связи. По его словам, сигналы, отправляемые операторами на воздушные беспилотники, могут быть перехвачены из любой точки мира, однако наземные беспилотники обычно используются в пределах прямой видимости.

"В отличие от многочисленных направлений, с которых можно заглушить летающий дрон, заглушить наземный дрон будет сложнее", — сказал Ван Хоофт.

Руслан подтвердил данные слова и подчеркнул, что глушить наземные БпЛА — это уже другой уровень сложности.

"Они должны быть в зоне прямой видимости (врага - ред.), плюс им нужна достаточная мощность, чтобы глушить наш контроллер, или наш командный пункт, наши антенны", — уточнил он.

В то же время есть и недостатки. Привязки между UGV и их операторами могут означать прочную связь, но они также ограничивают перемещение дронов на расстоянии около мили.

"При прямой видимости сигналы борются с естественным рельефом, которому мешают холмы, деревья или канавы, которые создают естественные помехи, Это также могут быть физические препятствия, об которые воспитываются колесные или гусеничные UGV", — добавил Ван Хоост.

Как сообщила Кушнерская, обеспечение стабильной и бесперебойной связи является одной из ключевых задач для всех производителей. Украинские разработчики уже работают над использованием ретрансляционных дронов или резервных каналов связи, таких как Starlink, а также искусственного интеллекта для решения этой проблемы.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в прошлом месяце заявил, что киевский робот Termite, построенный на гусеничном шасси, используется в "различных районах" вдоль линии фронта. Он добавил, что с использованием ретрансляторов им можно управлять с большого расстояния, пока солдат находится в более безопасном месте.

Расширение деятельности

Главный плюс наземных беспилотников — отвлечение людей от наиболее опасных ситуаций. Они предназначены для поражения целей, проведения разведывательных миссий, помощи в логистике и эвакуации раненых, и все это без того, чтобы солдаты оказывались непосредственно на линии огня.

"Украинские военные уже активно используют беспилотные наземные машины", — заявила Кушнерская.

Она добавила, что по словам украинских чиновников, киевскому роботу "Воля-Э" удалось эвакуировать более 100 раненых или убитых украинских солдат, в то время как "Ратель-С" взорвал мост на востоке Донецкой области, который имел ключевое значение для российской логистики вдоль линии фронта.

Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek - фото 2
Дрон "Воля-Э" (u24.gov.ua)

Многие разработчики в Украине расширяют масштабы своей деятельности, расширяя свои мощности для производства большего количества наземных беспилотников. На фоне гораздо большего числа российских военных новобранцев, мобилизованной оборонной промышленности и пожертвований оружия от союзников, украинские специалисты, участвующие в разработке и использовании беспилотников, говорят, что для Киева жизненно важно более эффективно использовать этих наземных роботов для спасения жизней.

"В настоящее время в Украине сформирован полноценный рынок беспилотных наземных транспортных средств", — подчеркнула она.

Кушнерская добавила, что на платформе Brave1 в настоящее время зарегистрировано более 240 дизайнов, в которых задействовано более 160 украинских производителей. Еще три месяца назад это число колебалось около 100.

По словам Руслана, намечается тенденция к тому, чтобы сделать наземные беспилотники многофункциональными. Логика имеет смысл — UGV более полезен, если его можно использовать для добычи полезных ископаемых или выполнения любой другой задачи, прежде чем его отправят к цели, начиненной взрывчаткой.

Гонка за инновациями

Как отметила Кушнерская, украинские разработчики и военные постоянно анализируют последние новинки в области беспилотных летательных аппаратов армии РФ. Это позволяет эффективно противодействовать и совершенствовать собственные разработки.

Среди разработок, созданных в Украине, есть экспериментальные наземные роботы, оснащенные пулеметами, либо беспилотные наземные машины-камикадзе, такие как Ratel-S. В прошлом месяце Федоров заявил, что Украина также использует другую версию, Ratel-H, для транспортировки нескольких раненых солдат одновременно.

Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek - фото 3
Ratel-H (x.com/UATV_en)

У РФ тоже есть собственный ряд наземных беспилотников, примерно соответствующих многим украинским разработкам, включая "Маркер" с искусственным интеллектом и беспилотные наземные аппараты, которые, как считается, в основном используются для логистики.

Издание напоминает, что весной этого года 47-я механизированная бригада Киева заявила, что ее ударные беспилотники вывели из строя российские беспилотные машины с автоматическими гранатометами, которые действовали в районе Авдеевки на Донецком направлении. Пресс-служба бригады в марте заявила, что это были "единичные случаи использования Россией такой техники".

В последние дни российские разработчики продемонстрировали новые наземные беспилотники, похожие на пауков, которые способны преодолевать более сложные участки местности, одновременно стреляя из двух пулеметов.

Заменят ли наземные беспилотники FPV-дроны

Руслан отметил, что каждый наземный дрон стоит значительно дороже, чем каждый одноразовый FPV-дрон, запущенный в воздух. Например, дроны Ratel могут стоить примерно в пять раз больше, чем FPV-дрон. Но это другой инструмент.

Наземные дроны Украины должны в очередной раз изменить театр войны с Россией — Newsweek - фото 4
FPV-дрон (heroesukraine.org)

"Было бы не совсем правильно сравнивать важность наземных, воздушных и морских беспилотников, поскольку они выполняют разные функции и подходят для разных типов задач", — согласилась с Русланом Кушнерская.

Отмечается, что наземные беспилотники могут нести гораздо больше взрывчатки, чем FPV-дроны, но при совместном использовании они могут предоставить украинским военным варианты для ведения операций против России. При этом, операторы будут находиться на расстоянии от линии фронта.

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