В результате ракетной атаки на Сумы 17 августа ранены два человека

Осмотр места ракетного удара в Сумах. Фото: Нацполиция

Число раненых в результате ракетного удара по Сумам возросло до двух человек. Возникли пожары, повреждены дома и торговый центр.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в субботу, 17 августа.

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Сгоревшие автомобили в Сумах. Фото: Нацполиция

Удар по Сумам 17 августа

По данным Воздушных сил, армия РФ нанесла удар по Сумам баллистической ракетой "Искандер-К". Оккупанты били по гражданской инфраструктуре города.

Как сообщили в полиции, в результате атаки получили ранения два человека, повреждены 10 автомобилей, два многоквартирных дома, здание торгового центра.

На месте происшествия работают все профильные службы.

Поврежденный дом в Сумах. Фото: Нацполиция

Полиция у поврежденного здания в Сумах. Фото: Нацполиция

Последствия пожара на автостоянке в Сумах. Фото: Нацполиция