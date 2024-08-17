В результате ракетной атаки на Сумы 17 августа ранены два человека

Ракетный удар по Сумам — количество пострадавших увеличилось
17 августа 2024 10:14
Осмотр места ракетного удара в Сумах. Фото: Нацполиция
Число раненых в результате ракетного удара по Сумам возросло до двух человек. Возникли пожары, повреждены дома и торговый центр.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram в субботу, 17 августа.
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По данным Воздушных сил, армия РФ нанесла удар по Сумам баллистической ракетой "Искандер-К". Оккупанты били по гражданской инфраструктуре города.
Как сообщили в полиции, в результате атаки получили ранения два человека, повреждены 10 автомобилей, два многоквартирных дома, здание торгового центра.
На месте происшествия работают все профильные службы.
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