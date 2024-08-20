Кабмін 20 серпня ухвалив рішення про виділення 24 млрд грн на дрони для ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео

За ініціативи Президента Володимира Зеленського 7 травня 2024 року в структурі ЗСУ був створений окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Наразі державою було вже законтрактовано один мільйон дронів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Сили безпілотних систем ЗСУ

"У виробництві та застосуванні безпілотників Україна зробила справжній прорив. Державою вже законтрактовано один мільйон дронів, 500 українських компаній виробляють БпЛА", — зауважив Шмигаль.

Він зазначив, що рух стосовно цього не зупиняється — Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, який законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем.

Крім того, сьогодні Кабмін виділяє 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

"Україна у війні з Росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги", — додав український прем'єр.