Кабмин 20 августа принял решение о выделении 24 млрд грн на дроны для ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео

По инициативе Президента Владимира Зеленского 7 мая 2024 года в структуре ВСУ был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем. В настоящее время государством был уже законтрактован один миллион дронов.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram во вторник, 20 августа.

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"В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв. Государством уже законтрактован один миллион дронов, 500 украинских компаний производят БпЛА", — отметил Шмыгаль.

Он отметил, что движение по этому поводу не останавливается — Правительство выполняет поручение Верховного главнокомандующего и одобряет законопроект, который законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем.

Кроме того, сегодня Кабмин выделяет 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны.

"Украина в войне с Россией делает ставку на инновации, ассиметричные ответы и подходы. В этом залог нашей стойкости и будущей победы", — добавил украинский премьер.