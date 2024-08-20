Атака на Тернопіль 20 серпня — у місті загасили пожежу на промисловому об'єкті

Рятувальники гасять пожежу у Тернополі. Фото: ДСНС

У Тернополі внаслідок нічної атаки Росії 20 серпня близько 03:00 години загорівся промисловий об'єкт. Лише вдень близько 14:40 рятувальники загасили пожежу.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

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"О 14:40 пожежу на промисловому обʼєкті у Тернополі ліквідовано", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Тернопільської ОВА

Атака на Тернопіль 20 серпня

Нагадаємо, що вночі, 20 серпня, росіяни атакували в Тернополі промисловий об'єкт. Ворог влучив в одну з ємностей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. Мер Тернополя Сергій Надал порекомендував містянам кількох житлових масивів обмежити перебування на вулиці та щільно зачинити вікна й двері вдома.

Пожежу на промисловому об'єкті гасили близько 90 рятувальників, також було залучено 21 одиницю техніки та два пожежні потяги.

Відомо, що до гасіння залучали команду рятувальників не лише з Тернополя, а й зі Львова.

Згодом екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі. За їхніми словами, у повітря внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів виділяється дим, який є надзвичайно токсичним.