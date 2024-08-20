Нічна атака на Тернопіль 20 серпня — у місті погіршилась якість повітря

Наслідки удару по Тернополю. Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки Тернополя та пожежі на промисловому об'єкті в місті значно погіршилась якість повітря. Місцевих жителів попередили, що це може негативно вплинути на самопочуття.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Читайте також:

Погіршення якості повітря у Тернополі

"До уваги тернополян! Щойно в ОВА повідомили про результати останніх замірів якості повітря. Станом на 13:00 20 серпня у 7 з 10 контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників", — повідомив Надал.

Водночас він закликав жителів міста, Тернопільської та сусідніх громад убезпечити себе та своїх рідних і дотримуватись кількох правил:

закрийте вікна та кватирки, вентиляційні ходи,

обмежте своє перебування та особливо перебування дітей на свіжому повітрі,

за можливості, завішайте вікна та двері вологими простирадлами.