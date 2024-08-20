Нічна атака на Тернопіль 20 серпня — у місті погіршилась якість повітря

Після нічної атаки у Тернополі погіршилася якість повітря — жителів попередили про небезпеку
20 серпня 2024 15:13
Наслідки удару по Тернополю. Фото: ДСНС
Внаслідок нічної атаки Тернополя та пожежі на промисловому об'єкті в місті значно погіршилась якість повітря. Місцевих жителів попередили, що це може негативно вплинути на самопочуття.
Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
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Погіршення якості повітря у Тернополі
"До уваги тернополян! Щойно в ОВА повідомили про результати останніх замірів якості повітря. Станом на 13:00 20 серпня у 7 з 10 контрольних точок виявлено перевищення нормативних показників", — повідомив Надал.
Водночас він закликав жителів міста, Тернопільської та сусідніх громад убезпечити себе та своїх рідних і дотримуватись кількох правил:
- закрийте вікна та кватирки, вентиляційні ходи,
- обмежте своє перебування та особливо перебування дітей на свіжому повітрі,
- за можливості, завішайте вікна та двері вологими простирадлами.
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