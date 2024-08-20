Ночная атака на Тернополь 20 августа — в городе ухудшилось качество воздуха

Последствия удара в Тернополе. Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки Тернополя и пожара на промышленном объекте в городе значительно ухудшилось качество воздуха. Местные жители предупредили, что это может негативно повлиять на самочувствие.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

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Ухудшение качества воздуха в Тернополе

"Вниманию тернополян! Только что в ОВА сообщили о результатах последних замеров качества воздуха. По состоянию на 13:00 20 августа в 7 из 10 контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей", — сообщил Надал.

В то же время он призвал жителей города, Тернопольской и соседних громад обезопасить себя и своих родных и соблюдать несколько правил:

закройте окна и форточки, вентиляционные ходы,

ограничьте свое пребывание и особенно пребывание детей на свежем воздухе,

по возможности, занавесьте окна и двери влажными простынями.