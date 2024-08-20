Ночная атака на Тернополь 20 августа — в городе ухудшилось качество воздуха

После ночной атаки в Тернополе ухудшилось качество воздуха — жителей предупредили об опасности
20 августа 2024 15:13
Последствия удара в Тернополе. Фото: ГСЧС
В результате ночной атаки Тернополя и пожара на промышленном объекте в городе значительно ухудшилось качество воздуха. Местные жители предупредили, что это может негативно повлиять на самочувствие.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
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Ухудшение качества воздуха в Тернополе
"Вниманию тернополян! Только что в ОВА сообщили о результатах последних замеров качества воздуха. По состоянию на 13:00 20 августа в 7 из 10 контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей", — сообщил Надал.
В то же время он призвал жителей города, Тернопольской и соседних громад обезопасить себя и своих родных и соблюдать несколько правил:
- закройте окна и форточки, вентиляционные ходы,
- ограничьте свое пребывание и особенно пребывание детей на свежем воздухе,
- по возможности, занавесьте окна и двери влажными простынями.
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