Атака на Тернополь 20 августа — в городе потушили пожар на промышленном объекте

В Тернополе в результате ночной атаки ликвидировали пожар на промышленном объекте
В Тернополе в результате ночной атаки России 20 августа около 03:00 загорелся промышленный объект. Лишь днем около 14:40 спасатели потушили пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА.
Пожар в Тернополе
"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", — говорится в сообщении.
Атака на Тернополь 20 августа
Напомним, что ночью, 20 августа, россияне атаковали в Тернополе промышленный объект. Враг попал в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал горожанам нескольких жилых массивов ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна и двери дома.
Пожар на промышленном объекте тушили около 90 спасателей, также была привлечена 21 единица техники и два пожарных поезда.
Известно, что к тушению привлекали команду спасателей не только из Тернополя, но и из Львова.
Впоследствии экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе. По их словам, в воздух в результате горения горюче-смазочных материалов выделяется дым, который является чрезвычайно токсичным.
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