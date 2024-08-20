Атака на Тернополь 20 августа — в городе потушили пожар на промышленном объекте

Спасатели тушат пожар в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе в результате ночной атаки России 20 августа около 03:00 загорелся промышленный объект. Лишь днем около 14:40 спасатели потушили пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА.

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"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Тернопольской ОВА

Атака на Тернополь 20 августа

Напомним, что ночью, 20 августа, россияне атаковали в Тернополе промышленный объект. Враг попал в одну из емкостей, где хранились горюче-смазочные материалы. Мэр Тернополя Сергей Надал порекомендовал горожанам нескольких жилых массивов ограничить пребывание на улице и плотно закрыть окна и двери дома.

Пожар на промышленном объекте тушили около 90 спасателей, также была привлечена 21 единица техники и два пожарных поезда.

Известно, что к тушению привлекали команду спасателей не только из Тернополя, но и из Львова.

Впоследствии экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе. По их словам, в воздух в результате горения горюче-смазочных материалов выделяется дым, который является чрезвычайно токсичным.