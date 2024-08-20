Россия 19 августа атаковала Середину-Буду дронами - горели жилые дома

На Сумщине полицейский спас пожилую женщину из дома, куда попал дрон
Российские войска в понедельник, 19 августа, нанесли удары по жилому кварталу города Середина-Буда в Сумской области. Один из вражеских дронов попал прямо в дом, в котором проживала пожилая женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 20 августа.
Атака дронов по городу Середина-Буда 19 августа
Так, вчера захватчики запустили около десяти беспилотников по городу, которые взрывались один за другим. В результате атаки в населенном пункте начали гореть жилые дома, в которых находились люди.
В то же время один из них попал прямо в дом, где проживала пожилая женщина. Она получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться.
Получив сообщение об обстреле, правоохранитель Максим Бордачев сразу отправился на место и вместе с соседями перенес женщину в автомобиль, а затем доставил в больницу.
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