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На Сумщине полицейский спас пожилую женщину из дома, куда попал дрон

20 августа 2024 16:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия 19 августа атаковала Середину-Буду дронами - горели жилые дома
Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в понедельник, 19 августа, нанесли удары по жилому кварталу города Середина-Буда в Сумской области. Один из вражеских дронов попал прямо в дом, в котором проживала пожилая женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram во вторник, 20 августа.

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Так, вчера захватчики запустили около десяти беспилотников по городу, которые взрывались один за другим. В результате атаки в населенном пункте начали гореть жилые дома, в которых находились люди.

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Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

В то же время один из них попал прямо в дом, где проживала пожилая женщина. Она получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться.

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Прибывший на место обстрела полицейский. Фото: Нацполиция

Получив сообщение об обстреле, правоохранитель Максим Бордачев сразу отправился на место и вместе с соседями перенес женщину в автомобиль, а затем доставил в больницу.

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Скриншот поста Нацполиции

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17:32 Поджигали автомобили военных — в ряде городов были задержаны агенты ФСБ

17:30 В ВСУ показали эффектные кадры попадания по вражескому составу с горючим в Харьковской области

17:27 Россия вывела малые ракетные корабли из Черного моря в Каспийское — какая угроза

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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