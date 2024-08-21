Ночная атака Украины 21 августа — ПВО сбила 50 дронов РФ

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование "Центр"

Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили по Украине несколько ракет разных типов и 69 ударных дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 50 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака на Украину

Олещук рассказал, что этой ночью россияне ударили по Украине:

двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области,

управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области,

69 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).

По его словам, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.

"Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины", — указал командующий ПС.

Как известно, в результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель. Речь идет об одной управляемой авиационной ракете Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах следующих областей:

Хмельницкой,

Полтавской,

Черкасской,

Киевской,

Винницкой,

Ивано-Франковской,

Днепропетровской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Донецкой,

Кировоградской,

Сумской,

Черниговской.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/ComAFUA

В то же время, Олещук добавил, что еще 16 вражеских БпЛА локационно потеряны — предположительно, они упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия. В настоящее время эта информация уточняется.

"Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БпЛА вернулся "на родину" — в Белгородскую область", — рассказал он.