Ночная атака Украины 21 августа — ПВО сбила 50 дронов РФ

Ночная атака Украины — сколько вражеских дронов уничтожили Воздушные силы
Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили по Украине несколько ракет разных типов и 69 ударных дронов типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила 50 беспилотников и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Ночная атака на Украину
Олещук рассказал, что этой ночью россияне ударили по Украине:
- двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области,
- управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области,
- 69 ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск).
По его словам, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 72 воздушных целей.
"Воздушное нападение противника отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины", — указал командующий ПС.
Как известно, в результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель. Речь идет об одной управляемой авиационной ракете Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах следующих областей:
- Хмельницкой,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Винницкой,
- Ивано-Франковской,
- Днепропетровской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Донецкой,
- Кировоградской,
- Сумской,
- Черниговской.
В то же время, Олещук добавил, что еще 16 вражеских БпЛА локационно потеряны — предположительно, они упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия. В настоящее время эта информация уточняется.
"Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БпЛА вернулся "на родину" — в Белгородскую область", — рассказал он.
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