Атака на Винницкую область 21 августа — россияне били по жилым домам

Пожарные тушат пожар в результате "прилета". Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 21 августа выпустили по Винницкой области восемь ударных дронов типа "Shahed". Часть из них удалось сбить, но они атаковали гражданскую инфраструктуру региона.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook.

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Заболотная рассказала, что этой ночью в Винницкую область зашли восемь "шахедов". Противовоздушной обороне удалось сбить четыре вражеских дрона, но в результате атаки есть разрушение.

"Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома, а также крыши еще одного жилого дома", — говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.